Gb, proiettate foto di Trump con Epstein su mura del Castello di Windsor Windsor, 17 set. (askanews) - Sulle mura del Castello di Windsor sono state proiettate alcune foto di Donald Trump in compagnia di Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali prima di morire in carcere, a poche ore dall'arrivo del presidente Usa a Londra per la sua seconda visita di Stato. Ci sono state altre proteste contro l'arrivo in Gran Bretagna del presidente Usa. Trump e la first lady Melania sono attesi al Castello in giornata per una serie di eventi e celebrazioni con re Carlo III e la regina Camilla.