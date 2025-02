Gb, Banca d'Inghilterra taglia tassi sterlina di 0,25 punti al 4,50% Roma, 6 feb. (askanews) - Come da attese, la Banca d'Inghilterra ha ridotto i tassi di interesse di riferimento sulla sterlina di 0,25 punti percentuali, portandoli così al 4,50%. La Bank of England afferma che sul processo di ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2% sono stati compiuti "progressi consistenti". I tassi vengono tuttavia mantenuti "a livelli restrittivi in modo da continuare a rimuovere le persistenti pressioni inflazionistiche". Negli ultimi mesi, la Banca d'Inghilterra ha mostrato una linea in qualche misura più prudente sui tagli dei tassi rispetto a quanto visto negli Usa dalla Federal Reserve e, soprattutto, dalla Bce nell'area euro. Oltre che alle dinamiche dell'inflazione interna, questo potrebbe essere anche collegato alle politiche di bilancio in deficit fortemente espansive adottate dal nuovo governo laburista, che potrebbero aver alimentato i timori del ripetersi di una crisi di bilancio come quella del governo conservatore guidato da Liz Truss.