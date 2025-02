Gaza, vento e pioggia sulle tende degli sfollati a Khan Yunis Khan Yunis, 6 feb. (askanews) - Nelle immagini, palestinesi controllano le loro tende danneggiate dalla pioggia e spazzate via dal vento forte nella zona occidentale di Khan Yunis, nel Sud della Striscia di Gaza. "Siamo stati sommersi - raccontano alcuni sfollati da Gaza - non abbiamo più vestiti da indossare, anche il bagno e la cucina sono stati danneggiati". Intanto, secondo i media di Israele, dopo la proposta di Trump sullo sfollamento forzato dei palestinesi dalla Striscia, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all'esercito di preparare un piano per consentire la "partenza volontaria della popolazione di Gaza".