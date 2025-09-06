Sabato 6 Settembre 2025
Gaza, Tajani: "La Flotilla non risolvera' il problema della carestia"
6 set 2025
Gaza, Tajani: "La Flotilla non risolvera' il problema della carestia"
Gaza, Tajani: "La Flotilla non risolvera' il problema della carestia"
Il ministro: "I canali per aiutare la popolazione palestinese sono quelli istituzionali"
