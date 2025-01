Gaza, si festeggia in strada in vista dell'annuncio della tregua Milano, 15 gen. (askanews) - Una folla di palestinesi radunata fuori dall'ospedale al-Aqsa a Deir-el-Balah esulta mentre si diffonde la notizia che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, con l'obiettivo di porre fine a più di 15 mesi di guerra nel territorio palestinese.