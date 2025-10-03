Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generaleFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpDroni su Paesi UeTaglio Irpef
Acquista il giornale
VideoGaza, Schlein: mobilitazione straordinaria, è risposta alle minacce
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Gaza, Schlein: mobilitazione straordinaria, è risposta alle minacce

Gaza, Schlein: mobilitazione straordinaria, è risposta alle minacce

Roma, 3 ott. (askanews) - "Una mobilitazione straordinaria, una grande partecipazione, credo sia la risposta migliore anche alle indecenti minacce del governo, giù le mani dal diritto di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici che sono qui a difendere i valori della Costituzione, della pace e della solidarietà, sia con i palestinesi che stanno morendo sotto le bombe, sia per la fame imposta illegalmente dal governo israeliano". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando a margine del corteo di Roma.