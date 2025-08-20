Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
VideoGaza, proseguono senza sosta gli attacchi israeliani
20 ago 2025
Gaza, proseguono senza sosta gli attacchi israeliani

Le immagini di azioni militari diffuse dall'Esercito. Fra le macerie del campo di Al-Shati