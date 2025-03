Gaza, preghiere per i tre morti uccisi da un attacco israeliano Deir al-Bala, 17 mar. (askanews) - Nelle immagini, preghiere nel centro di Gaza per i tre morti nell'ultimo attacco israeliano; i loro corpi sono stati collocati, ricoperti da un telo bianco, all'esterno dell'ospedale Al-Aqsa di Deir al-Bala. L''Idf ha dichiarato di aver lanciato attacchi aerei nella zona centrale e meridionale di Gaza contro militanti che cercavano di piazzare esplosivi vicino alle forze israeliane di stanza nel territorio. Un altro raid ha colpito Rafah, nel Sud. Nonostante gli attacchi, il fragile accordo di cessate il fuoco, entrato in vigore il 19 gennaio scorso, sembra comunque reggere. Due giorni fa sono state uccise nove persone a Beit Lahia, a Nord di Gaza, tra cui quattro giornalisti palestinesi. Hamas ha condannato l'attacco, definendolo un "una palese violazione del cessate il fuoco". Secondo Israele è stata colpita "una cellula terroristica".