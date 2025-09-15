Gaza, palestinesi piangono i morti dopo gli ultimi attacchi israeliani Gaza City, 15 set. (askanews) - Nelle immagini, ragazze palestinesi piangono davanti al corpo del padre ucciso in uno degli ultimi attacchi israeliani su Gaza. Altri palestinesi si raccolgono accanto alle salme, portate all'ospedale di Al-Shifa. Negli ultimi giorni, Israele ha intensificato l'offensiva per prendere il controllo di Gaza City, intimando ai residenti di evacuare e facendo saltare in aria numerosi grattacieli che, a suo dire, erano usati da Hamas.