Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Influencer GazaPensioni oggiMaltempo ItaliaMacron SalviniUcraina RussiaMotoGp Ungheria
Acquista il giornale
VideoGaza, palestinesi fra le macerie del campo di Deir el-Balah
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Gaza, palestinesi fra le macerie del campo di Deir el-Balah

Gaza, palestinesi fra le macerie del campo di Deir el-Balah

Dopo l'ennesimo attacco israeliano, si cerca di recuperare il salvabile