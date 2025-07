Gaza, Onu: uccisi 613 palestinesi in centri distribuzione in un mese Milano, 4 lug. (askanews) - Circa 613 persone sono state uccise durante la distribuzione di aiuti a Gaza dalla fine di maggio, di cui 509 solo nei pressi dei siti della Gaza Humanitarian Foundation, sostenuta da Stati Uniti e Israele, ha dichiarato l'ONU durante un briefing a Ginevra. "È chiaro che l'esercito israeliano ha bombardato e sparato contro i palestinesi che cercavano di raggiungere i punti di distribuzione. Quante uccisioni, chi ne è responsabile, abbiamo bisogno di un'indagine. Abbiamo bisogno di accesso", ha dichiarato Ravina Shamdasani, portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani.