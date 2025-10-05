Domenica 5 Ottobre 2025
Agnese Pini
Gaza, Netanyahu: "Spero di riportare a casa tutti gli ostaggi nei prossimi giorni"
5 ott 2025
Gaza, Netanyahu: "Spero di riportare a casa tutti gli ostaggi nei prossimi giorni"
Gaza, Netanyahu: "Spero di riportare a casa tutti gli ostaggi nei prossimi giorni"
"Pressioni militari e diplomatiche hanno costretto Hamas ad accettare il rilascio"
