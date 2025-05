Gaza, Morgantini: "Ecco davanti al Parlamento l'immagine dei morti" Roma, 21 mag. (askanews) - "Questo Parlamento ha votato contro una risoluzione presentata unitariamente dal Partito Democratico, da Alleanza Verdi e Snistra e dal M5S: ha votato contro l'umanità, ha votato contro la legalità internazionale, ha votato contro leggi che abbiamo costruito con fatica dopo la Seconda Guerra Mondiale". Lo ha detto l'ex parlamentare europea Luisa Morgantini, che ha partecipato alla manifestazione "flash mob" organizzata da diversi gruppi di opposizione e della società civile oggi a piazza Montecitorio in occasione della presentazione di una risoluzione delle opposizioni sulla crisi umanitaria e le stragi di civili inermi provocate dall'offensiva israeliana. "Abbiamo voluto mettere qui davanti al Parlamento l'immagine che vediamo ogni giorno da Gaza: corpi dentro sudari, corpi dentro sudari, e non hanno più neppure i sudari a Gaza, e l'acqua e il cibo, muoiono di fame e di sete e noi votiamo contro in nome della complicità e dell'alleanza con uno stato che ha certo il diritto di esistere ma non ha certo il diritto di fare un genocidio, distruggere la Cisgiordania e occupare tutte quelle terre. I palestinesi hanno diritto a vivere in libertà e autodeterminazione".