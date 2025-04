Gaza, Mezzaluna Rossa chiede al mondo inchiesta su soccorritori uccisi Roma, 7 apr. (askanews) - La Mezzaluna Rossa Palestinese ha chiesto un'inchiesta internazionale sulla morte di 15 soccorritori, tra medici e operatori umanitari, uccisi il 23 marzo scorso mentre erano a bordo di ambulanze nel Sud della Striscia di Gaza. "Chiediamo al mondo di formare una commissione d'inchiesta internazionale indipendente e imparziale sulle circostanze di questo omicidio deliberato", ha dichiarato Younis Al-Khatib, presidente della PRCS, durante una conferenza stampa ad Al-Bireh, nei territori palestinesi. In un video condiviso dalla Mezzaluna Rossa, si vedono le forze israeliane aprire il fuoco sulle ambulanze chiaramente identificabili. È stato estratto dal telefono di un operatore umanitario tra quelli uccisi e mostra i loro ultimi momenti sulle ambulanze con le luci d'emergenza che lampeggiano mentre scoppiano pesanti spari. L'esercito israeliano ha dichiarato che i suoi soldati "non hanno attaccato a caso" nessuna ambulanza, insistendo sul fatto che hanno sparato contro "terroristi" che si avvicinavano a loro in "veicoli sospetti". Ma il video mostra le ambulanze che viaggiano con i fari e le luci di emergenza chiaramente lampeggianti.