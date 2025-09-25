Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mongolfiere MoscaUcraina RussiaFlotillaBanconote BceKate e Camilla
Acquista il giornale
VideoGaza: "Lasciare impunito il genocidio e' devastare la coesistenza futura tra Stati"
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Gaza: "Lasciare impunito il genocidio e' devastare la coesistenza futura tra Stati"

Gaza: "Lasciare impunito il genocidio e' devastare la coesistenza futura tra Stati"

Il giurista Luigi Daniele: "Israele oltre ogni limite illegalita'. Ora sta a noi occidentali"