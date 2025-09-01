Gaza, la coda per un pasto caldo, l'unico della giornata Milano, 1 set. (askanews) - Centinaia di palestinesi in fila per ricevere un pasto caldo da una mensa per i poveri nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. "Senza la mensa della carità, non avrei trovato cibo e sarei morto di fame", racconta uno sfollato di Gaza. La cucina, gestita dai palestinesi del campo di Nuseirat che acquistano cibo nei mercati di Gaza, è finanziata con fondi dell'organizzazione benefica malese My Care. "Mangio un solo pasto al giorno, solo a pranzo, e abbiamo carenza di pane a causa dell'alto prezzo della farina. Non possiamo comprarlo perché non abbiamo i soldi per comprare nulla", spiega una donna. "Vado alla mensa della carità a prendere un pasto così possiamo mangiare - aggiunge un palestinese sfollato - Senza la mensa della carità, non troverei cibo e sarei morto di fame".