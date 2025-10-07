Gaza, il Qatar: "Israele avrebbe dovuto fermare le operazioni" Doha, 7 ott. (askanews) - Il Qatar, Paese mediatore nella guerra a Gaza, ha dichiarato oggi che Israele avrebbe già dovuto interrompere le sue operazioni militari nel territorio palestinese in conformità con il piano presentato dal presidente statunitense Donald Trump. "Questa domanda andrebbe rivolta innanzitutto a Israele", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Majed al-Ansari durante un punto stampa a Doha. "Avrebbe dovuto cessare le operazioni militari se le dichiarazioni del Primo ministro israeliano sulla sua adesione al piano Trump fossero vere". Il portavoce ha ricordato che il piano, composto da venti punti, è attualmente oggetto dei negoziati tra Hamas e il governo israeliano in Egitto. "Tutte le parti coinvolte in questa sessione sostengono gli sforzi per raggiungere un consenso, ma molti dettagli devono ancora essere affrontati", ha spiegato al-Ansari. Secondo il funzionario, "le clausole del piano necessitano di interpretazioni concrete sul terreno, e questo richiede uno scambio continuo tra tutte le parti interessate". "La garanzia - ha aggiunto - risiede nell'esistenza di un piano applicabile, pratico e accettato da tutti, con garanzie soprattutto da parte degli Stati Uniti e degli altri attori coinvolti. È ancora troppo presto per parlare di alternative: al momento si discute dell'attuazione del piano stesso, che tutte le parti hanno già approvato". Il Qatar ospita dal 2012 l'ufficio politico di Hamas, istituito con l'assenso degli Stati Uniti per mantenere un canale di comunicazione con il movimento islamista. "Questo ufficio resterà necessario finché ci sarà bisogno di quel canale", ha detto al-Ansari, aggiungendo che è "prematuro" discutere del suo futuro dopo la recente incursione israeliana che ha colpito dirigenti del movimento sul territorio qatariota.