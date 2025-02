Gaza, i prigionieri palestinesi liberati accolti da folla esultante Khan Yunis, 15 feb. (askanews) - I palestinesi festeggiano e circondano i bus che trasportano i detenuti palestinesi rilasciati da Israele che arrivano all'ospedale europeo di Khan Yunis, a Gaza, nell'ambito del sesto scambio di prigionieri-ostaggi con Israele in base all'accordo di tregua. Sono 369 i prigionieri liberati. L'accordo di tregua è entrato in vigore il 19 gennaio scorso dopo 15 mesi di guerra. Sacha Trupanov, russo-israeliano di 29 anni, Yair Horn, argentino-israeliano di 46 anni e Sagui Dekel-Chen, americano-israeliano di 36 anni, sono stati rilasciati a Khan Younès dopo 498 giorni di prigionia e sono apparsi in una forma fisica migliore rispetto ai tre ostaggi emaciati rilasciati una settimana prima.