23 set 2025
Gaza, governo spagnolo approva "embargo totale" su armi ad Israele

Madrid, 23 set. (askanews) - Il governo spagnolo ha approvato un decreto legge che formalizza il suo "embargo totale" sulle armi destinate a Israele e il divieto sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Lo ha riferito il ministro dell'Economia e del Commercio Carlos Cuerpo in una conferenza stampa a Madrid. Le normative fanno parte di un pacchetto di misure annunciato dal capo dell'esecutivo Pedro Sanchez alcuni giorni fa, in solidarietà con i palestinesi e contro la decisione del governo di Banjamin Netanyahu di conquistare militarmente Gaza.