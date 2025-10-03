Gaza, Fratoianni: Meloni rispetti chi sciopera, è un sacrificio Roma, 3 ott. (askanews) - "La premier Meloni usa persino l'ironia di cattivissimo gusto" verso lo sciopero di oggi, "vorrei ricordarle, visto che lei era una underdog ma se ne è dimenticata, che quando i lavoratori scioperano perdono un giorno di stipendio e per chi non ha uno stipendio come il nostro è un sacrifico, e di fronte a un sacrificio Meloni dovrebbe avere rispetto ed evitare l'ironia che non fa ridere nessuno". Lo ha detto Nicola Fratoianni di Avs parlando alla manifestazione per lo sciopero indetto per Gaza. Fratoianni precisa poi che "tutte le manifestazioni devono essere pacifiche e non violenti, è importante stare dentro questo confine della mobilitazione, osservo però che ci sono tante voci di queste ore contro i singoli episodi ma in questi due anni non sono stati mai capaci neanche di dire la parola 'condanniamo Nethanyahu', la trovo una sproporzione inatteccettabile e indecente, detto questo la violenza non deve essere mai praticata nelle manifestazioni".