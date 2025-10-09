Gaza, festa per le strade di Khan Younis: "È una grande gioia" Roma, 9 ott. (askanews) - Si festeggia nella Striscia di Gaza alla notizia dell'intesa sulla prima parte del piano di pace del presidente Usa Donald Trump. A Khan Younis palestinesi gioiscono in strada per l'annuncio dell'accordo raggiunto, nella speranza che finiscano gli attacchi israeliani e si proceda senza intoppi in tutte le fasi previste nella trattativa. Tanti i giovani che si sono ritrovati per condividere la felicità dopo due anni di conflitto, parlando di un "giorno storico". "È una grande gioia, ringraziamo i nostri fratelli e tutti coloro che hanno partecipato, anche solo a parole, per fermare questa guerra e questo spargimento di sangue. Ringraziamo i nostri fratelli in Egitto e Qatar per i loro sforzi volti a porre fine a questa guerra" dice un ragazzo. "Ringraziamo Dio, nonostante tutti i feriti e i morti, nonostante la perdita di persone care e di parenti, oggi siamo felici, grazie a Dio - dice un altro gazawi - c'è tristezza perché pochi giorni fa ho perso i miei cugini e alcuni amici, una settimana fa ho perso il mio amato nonno ma oggi, nonostante tutto questo, siamo davvero felici".