Gaza, corrispondente Tv2000: "Parrocchia circondata da carri armati" Rimini, 22 ago. (askanews) - "Sappiamo che ci sono un milione di palestinesi che di fatto sono in trappola a Gaza City, sappiamo che sono persone che vengono continuamente spostate; dove vanno? Verso aree umanitarie" ma "sappiamo che ormai le aree in cui vorrebbero concentrare un milione di persone sono pochissime, quindi si rischia la vita. Voglio anche citare la parrocchia cattolica dove sono rimasti ormai 500 cristiani che di fatto inizia anche a essere circondata dai carri armati, non possono andarsene perché hanno con loro disabili, bambini, anziani. Bisognerà davvero capire che cosa succede. Però è evidente che evacuare in questo momento milioni di persone è comunque qualcosa di oggettivamente folle contro qualsiasi diritto umanitario". Lo ha detto ad askanews Alessandra Buzzetti, corrispondente di Tv2000 in Terra Santa, a margine dell'incontro di apertura del Meeting di Rimini, dal titolo "Madri per la pace", che ha visto una mamma israeliana e una mamma palestinese insieme sullo stesso palco.