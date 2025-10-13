Gaza, convoglio con ostaggi in viaggio verso casa tra ali di folla Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - Le strade del sud di Israele si sono riempite di bandiere e applausi al passaggio del convoglio che trasportava i primi ostaggi israeliani liberati dopo due anni di prigionia nella Striscia di Gaza. Le immagini diffuse dalla polizia israeliana mostrano i veicoli scortati tra ali di folla, con persone che agitano le bandiere nazionali e salutano commosse il ritorno a casa. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato a Tel Aviv a bordo dell'Air Force One. Ad accoglierlo all'aeroporto Ben Gurion il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. L'arrivo di Trump coincide con il rilascio del primo gruppo di ostaggi da parte di Hamas, consegnati alla Croce Rossa nella città di Khan Younès, nel sud della Striscia di Gaza.