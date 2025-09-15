Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Matteo FranzosoTiktok Usa CinaUcraina RussiaMatilda FerrariMiss Italia finaleMeteo caldo
Acquista il giornale
VideoGaza, continua l'esodo dei palestinesi verso il sud della Striscia
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Gaza, continua l'esodo dei palestinesi verso il sud della Striscia

Gaza, continua l'esodo dei palestinesi verso il sud della Striscia

Dopo i ripetuti avvisi dell'Esercito israeliano. Le immagini della marcia presso Nuseirat