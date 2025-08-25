Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Video
VideoGaza, colpito l'ospedale Nasser a Khan Yunis: morti e feriti
25 ago 2025
  3. Gaza, colpito l'ospedale Nasser a Khan Yunis: morti e feriti

Le drammatiche immagini poco dopo il raid israeliano. Vittime anche alcuni reporter