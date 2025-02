Gaza, code al corridoio di Netzarim dopo ritiro esercito israeliano Netzarim (Striscia di Gaza), 10 feb. (askanews) - Un traffico pesante con auto, camion di carburante e veicoli della Croce Rossa in coda nel fango per attraversare il corridoio Netzarim. L'esercito israeliano si è ritirato dal corridoio che divide trasversalmente la Striscia di Gaza in due ed è stato creato durante la guerra tra Israele e Hamas.