Gaza City, palestinesi piangono morti in raid israeliano Gaza City, 11 mar. (askanews) - Un gruppo di palestinesi all'ospedale arabo Al-Ahli si raccoglie attorno ai corpi dei parenti uccisi in un raid israeliano a sud di Gaza City. Umm Tariq Obaid, palestinese, dice "Dov'è la tregua? Uccidono i nostri giovani e parlando di una tregua, ma dov'è la tregua? Per quanto tempo ancora continueranno questi assassinii e questa distruzione, quanto tempo? La popolazione ha sofferto senza fine, viviamo nelle tende circondati da distruzione e macerie".