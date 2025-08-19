Giovedì 21 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Gaza City, gli effetti dell'attacco israeliano nel quartiere di Zeitoun
19 ago 2025
Gaza City, gli effetti dell'attacco israeliano nel quartiere di Zeitoun

Fonti palestinesi riferiscono di almeno 25 civili uccisi nei raid odierni sulla Striscia