Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Netanyahu OnuMattarella FlotillaAerei Nato RussiaDroni russiMondiali volley 2025Tale e Quale show
Acquista il giornale
VideoGaza City fra le macerie dopo gli ultimi attacchi israeliani
26 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Gaza City fra le macerie dopo gli ultimi attacchi israeliani

Gaza City fra le macerie dopo gli ultimi attacchi israeliani

Le immagini dal quartiere di Al-Rimal e dal campo di Al-Shati