Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoGaza City, bombardato il quartiere di Zeitoun
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Gaza City, bombardato il quartiere di Zeitoun

Gaza City, bombardato il quartiere di Zeitoun

Palestinesi fra le macerie degli edifici colpiti dal nuovo attacco israeliano