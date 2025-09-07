Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Buoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
VideoGaza City, almeno 21 morti nell'ultimo attacco israeliano
7 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Gaza City, almeno 21 morti nell'ultimo attacco israeliano

Gaza City, almeno 21 morti nell'ultimo attacco israeliano

Colpita anche la scuola-rifugio Al-Farabi, i residenti cercano di recuperare qualche bene