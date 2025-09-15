Lunedì 15 Settembre 2025

Gabriele Canè
15 set 2025
Gaza City, abbattuta anche la torre al-Jafari

Prosegue la serie di azioni mirate condotte dall'Esercito israeliano