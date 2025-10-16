Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Btp ValorePensioni 2027Angelina MangoSanremo 2026Sinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
VideoGaza citta' fantasma, si montano le tende tra le macerie
16 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Gaza citta' fantasma, si montano le tende tra le macerie

Gaza citta' fantasma, si montano le tende tra le macerie

Al ritorno dopo il cessate il fuoco si ricorre a costruzioni di fortuna