Gaza, caos a una distribuzione di cibo a Khan Yunis

Khan Yunis, 5 set. (askanews) - "Siamo costretti a lasciare i nostri figli da soli per molte ore, esposti al sole, per venire a questi punti di distribuzione degli aiuti", racconta una donna sfollata da Rafah che aspetta con una pentola in mano, nel caos, a una mensa della carità nella zona di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. "Sembra che questa attesa sia diventata il nostro lavoro quotidiano, la dura routine della nostra vita", aggiunge.