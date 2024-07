Gaza, bambini morti e feriti dopo un attacco a Nousseirat Nousseirat, 9 lug. (askanews) - Scene di disperazione a Deir el-Balah, nel centro di Gaza. Un uomo tiene stretto il corpo del figlio ferito tra le braccia. Bambini feriti e morti vengono portati in ospedale dopo l'ultimo attacco israeliano a Nousseirat. L'esercito israeliano continua la sua offensiva di terra a Gaza City spingendo migliaia di palestinesi a fuggire in cerca di un rifugio nel territorio palestinese assediato da mesi di conflitto. "Missili a caso su un bambino, su una donna, su una ragazza, su tutto. Non c'è pietà o compassione. Inoltre, la gente è morta di fame e nessuno se ne preoccupa" dice un uomo.