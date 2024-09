Gaza, Baerbock: "Approccio puramente militare" non è la soluzione Roma, 6 set. (askanews) - Dopo aver incontrato il suo omologo israeliano, Israel Katz, a Tel Aviv, la ministra degli Esteri tedesca, la verde Annalena Baerbock, ha affermato in conferenza stampa che "un approccio puramente militare" non è una soluzione per la guerra a Gaza. "Considerando quanto accaduto a Monaco, nella mia città Natale, ho espresso la mia più profonda e piena solidarietà al ministro Katz in vista dell'attacco al consolato generale israeliano ieri (giovedì 5 settembre 2024) a Monaco. Questa è una situazione terribile. Questo è un momento terribile per noi, soprattutto nell'anniversario di Monaco 1972". "Lo scorso fine settimana ha dimostrato in maniera drammatica che un approccio puramente militare non è una soluzione alla situazione a Gaza", ha aggiunto. "Proprio perché dobbiamo sfondare i calcoli di Hamas, ciò mi irrita. Lo dico apertamente, e l'ho sottolineato molto, molto chiaramente nel colloquio. Quando gli stessi esponenti del governo israeliano chiedono lo stesso approccio in Cisgiordania come a Gaza, questo è esattamente ciò che mette gravemente in pericolo la sicurezza di Israele".