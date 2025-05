Gaza, alla Camera un minuto di silenzio per le vittime Roma, 28 mag. (askanews) - L'aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio "per le vittime palestinesi e israeliane della guerra di Gaza", su richiesta del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Banchi del governo pieni in aula alla Camera per l'informativa del ministro sulla situazione nella Striscia di Gaza. Meno gremito l'emiciclo. Pochi i deputati di Fdi e Lega presenti mentre i banchi di Forza Italia sono al completo. Più popolati i banchi di Pd, M5s e Avs, i partiti che hanno chiesto più volte la presenza di Tajani in aula. Presenti anche la segretaria Pd Schlein, il leader M5s Conte e di Avs Fratoianni.