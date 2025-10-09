Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaFlotillaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
VideoGaza, accordo Israele-Hamas sul cessate il fuoco: le delegazioni nella sala negoziale
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Gaza, accordo Israele-Hamas sul cessate il fuoco: le delegazioni nella sala negoziale

Gaza, accordo Israele-Hamas sul cessate il fuoco: le delegazioni nella sala negoziale

Tra gli accordi e' contemplato anche il rilascio degli ostaggi