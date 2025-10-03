Gaza, a Roma al via il corteo da piazza Vittorio: "Palestina libera" Roma, 3 ott. (askanews) - Tante bandiere palestinesi e della pace, striscioni con scritto "stop al genocidio" e "Rompere ogni collaborazioni con Israele", cori con "Palestina libera". A Roma il corteo pacifico è partito da Piazza Vittorio, diretto verso piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, dove c'è già un presidio. Allo sciopero generale indetto da diversi sindacati autonomi e dalla Cgil, per Gaza e la Flotilla, presenti diversi leader politici, tra cui la segretaria del Pd Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.