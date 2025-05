Gaza, a Parigi Oxfam e Greenpeace arrossano la Fontana degli Innocenti Parigi, 28 mag. (askanews) - A Parigi diverse associazioni umanitarie si sono riunite per un'azione spettacolare per Gaza, riversando colorante rosso nell'acqua della Fontana degli Innocenti. Contro i bombardamenti israeliani ma anche contro il nuovo sistema di distribuzione di aiuti umanitari voluto da Israele e dall'amministrazione Trump per bypassare l'Onu, e affidato a una Fondazione privata appositamente creata, la GHF. Clémence Lagourdat di Oxfam Francia, da poco tornata da Gaza, dice che l'opinione pubblica fatica a capire che quando si dice che i gazawi non hanno niente, significa niente: né cibo né medicine né prodotti per sanificare l'acqua o carburante. "Abbiamo denunciato dall'inizio la strumentalizzazione dell'aiuto da parte di queste compagnie private, intanto perché non hanno esperienza e poi perché gli aiuti umanitari sono un diritto, non uno strumento di pressione politica o per spostare la popolazione". "Ci sono molti modi di fare pressione su Israele" dice Jean-Francois Juillard, direttore generale di Greenpeace in Francia, "è in corso un genocidio e l'inazione politica diventa complicità di questo genocidio". "Non c'è alcun motivo perché l'Europa non possa prendere misure concrete" dicecdi Médicins du Monde. "Vediamo un cambiamento della comunicazione in Francia, Gran Bretagna, Germania ma non si traduce in misure concrete per fare pressione sulle autorità israeliane ed è quello che chiediamo oggi per fermare il bagno di sangue"