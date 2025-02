Gas Intensive, Zucconi (FdI): serve sostegno industria energivora Roma, 11 feb. (askanews) - "Il problema è chiarissimo, non si può produrre con questi prezzi, con questi costi dell'energia, andare a fare varie soluzioni, c'è quella della revisione dello strumento degli Ets quindi delle emissioni clima alteranti che le aziende devono pagare, che in Europa pagano troppo rispetto ad altre concorrenza come quella cinese o quella americana. Dobbiamo andare a rivedere una disciplina di gas release in maniera tale che le nostre aziende energivore vengano, perlomeno per un certo periodo, supportate dallo Stato attraverso una revisione anche dei margini di spread nei costi del gas stesso, che qualcuno sta guadagnando e non è giusto, noi dobbiamo tenere su il sistema della nostra industria energivora". Lo ha detto Riccardo Zucconi, responsabile Energia della Camera per Fratelli d'Italia, in occasione della tavola rotonda organizzata da Gas Intensive.