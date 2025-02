Gallera (R.Lombardia): Oms serve se è veloce e condivide dati Cernobbio (Co), 19 feb. (askanews) - "La pandemia ci ha insegnato intanto che c'è la necessità anche di un sistema internazionale che sia molto reattivo quindi, anche i dibattiti di questi giorni, 'fuori o dentro la Oms', ci dicono che la Oms serve ma una Oms che svolga realmente la propria funzione con grandissima velocità e mettendo insieme le intelligenze migliori. Durante il Covid quello che era scoppiato in Cina non è stato comunicato, né con tempestività né nelle sue dimensioni, né i dati che venivano recuperati dalla Cina venivano messi a disposizione di tutti proprio per fare delle ricerche e quando questo è arrivato in Europa nessuno si era strutturato e ricordiamo che non avevano neanche chiuso i voli in arrivo dalla Cina, nessuno ci aveva detto come curare i pazienti e dato indicazioni sulla velocità del contagio quindi l'organizzazione internazionale è fondamentale, avere momenti, luoghi o strumenti di condivisione veloce di tutti i ricercatori per condividere i dati e provare ad affrontare le pandemie è assolutamente necessario, poi dobbiamo lavorare a rafforzare il sistema sanitario". Lo ha detto l'ex assessore al welfare e attuale presidente della Commissione della Regione Lombardia per il Pnrr e il monitoraggio sull'utilizzo dei fondi europei, Giulio Gallera, a margine della seconda edizione della Cernobbio School di Motore Sanità.