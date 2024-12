Gabbani al Forum: 10 anni di carriera pieni di emozione Milano, 20 dic. (askanews) - Francesco Gabbani al forum di Milano ha ripercorso 10 anni di carriera e musica regalando gioia ed emozioni al pubblico. Durante il concerto ha svelato il titolo e la data di uscita del suo atteso sesto album in studio, che si intitolerà "Dalla tua parte" e sarà disponibile dal 21 febbraio. 2025. "Tornare per la seconda volta al Forum è una grande soddisfazione, sono grato di iniziare questo percorso di date nei Palasport" In attesa dell'uscita del disco, il 3 gennaio 2025,Gabbani pubblicherà il nuovo singolo "Vengo a Fidarmi di te", un brano inedito che farà parte dell'album. Poi il palco di Sanremo per un cantante che ha sempre voluto mostrarsi come il volto pulito della musica e che nel suo nuovo brano invita a una riflessione profonda sulla necessità di fermarsi, ascoltare e riprendere il controllo della propria vita, senza perdere la leggerezza e l'allegria che caratterizzano la sua arte.