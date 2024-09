G7, Meloni: serve un nuovo approccio, l'Occidente non è fortezza Verona, 6 set. (askanews) - "Io penso che una delle opportunità che abbiamo di fronte sia quella di approfittare di questa stagione per saper costruire un nuovo modello di approccio alle relazioni internazionali, dimostrare che l'Occidente non è una fortezza che vuole o deve difendersi da qualcosa o da qualcuno, ma è piuttosto un'offerta di valori aperta all'esterno che vuole costruire con i partner globali le condizioni di uno sviluppo condiviso. Noi abbiamo un'opportunità storica, io sono particolarmente soddisfatta del fatto che il G7 sotto presidenza italiana abbia segnato un cambio di passo e di prospettiva in questo senso". Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in video collegamento al G7 dei Parlamenti in corso a Verona. "Penso ad esempio alle sinergie strategiche che abbiamo instaurato tra il piano Mattei per l'Africa dell'Italia il Global Gateway dell'Unione Europea, la Partnership for Global Infrastructure and Investment G7 e ai nuovi strumenti finanziari che abbiamo creato con la Banca Africana di Sviluppo per sostenere lo sviluppo del continente africano. È esattamente questo l'approccio che abbiamo voluto imprimere ed è questo l'approccio con il quale l'Italia parteciperà anche al Vertice dei Leader del G20 di novembre a Rio de Janeiro. L'Italia insieme alle altre nazioni del G7 assicurerà la massima collaborazione possibile alla presidenza brasiliana per fare passi avanti condivisi su molti fronti", ha aggiunto. "Penso a un'azione più incisiva contro la povertà e la fame, agli sforzi per affrontare il nesso clima ed energia in un modo più pragmatico, meno ideologico, socialmente più giusto e penso alle azioni necessarie per rendere più efficaci le istituzioni finanziarie internazionali e le Nazioni Unite. Temi di grande respiro sui quali sono convinta il ruolo dei parlamenti può e deve essere decisivo e allora sarò felice ovviamente di ricevere la dichiarazione finale che adotterete al termine dei vostri lavori e sono certa che trarrò da quella dichiarazione finale spunti e suggerimenti estremamente utili per l'azione della presidenza italiana quindi davvero grazie a tutti, buon lavoro e buona permanenza in Italia".