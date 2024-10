G7 Difesa, Crosetto incontra collega giapponese: "Prezioso colloquio" Napoli, 19 ott. (askanews) - "Prezioso colloquio con collega giapponese Gen Nakatani in occasione del G7Difesa". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha definito l'incontro bilaterale tra Italia e Giappone, "uniti da storica amicizia". Il bilaterale è avvenuto venerdì 18 ottobre, a Napoli, in occasione del G7 della Difesa. "Abbiamo parlato di come incrementare ulteriormente la nostra collaborazione, sulla scia di quanto fatto di recente. L'ottima cooperazione tra le Marine e le Aeronautiche Militari - scrive il ministro Crosetto su X - è un terreno fertile sul quale investire. #GCAP deve essere primo passo verso una sempre più profonda collaborazione nel settore delle tecnologie avanzate, nella ricerca e sviluppo. Area indo-pacifico cruciale per l'Italia".