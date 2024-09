G7 Agricoltura, Lollobrigida: con "Divinazione" 150 convegni a Siracusa Siracusa, 21 set. (askanews) - "Intanto inizieremo oggi parlando col il presidente Schifani, avremo modo di ragionare insieme con tanti sindaci, ma soprattutto ci sono quasi 150 convegni in dieci giorni organizzati dai singoli settori per parlare di scienza di scuola di valorizzazione degli istituti agrari, di confronto con chi conosce i problemi e spesso anche le soluzioni: come applicarle, come risparmiare l'acqua, come accumulare l'acqua, come compensare questa drammatica inefficienza che in questa parte d'Italia è stata rappresentata da persone che non hanno portato a termine le opere che gli erano state assegnate". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida oggi a Siracusa per l'inaugurazione di "Divinazione-Expo 24", l'Expo legata al G7.