G7 Agricoltura, Consorzio Pachino: ci saremo, faremo nostra parte Roma, 9 set. (askanews) - Il Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino sarà presente al G7 dell'Agricoltura, che si terrà dal 21 al 29 settembre a Siracusa. "Ci saremo e faremo la nostra parte", ha detto ad askanews il presidente del Consorzio, Sebastiano Fortunato. "Continuiamo il nostro lavoro di valorizzazione del nostro prodotto, partecipando al G7 dell'Agricoltura, dove ci saranno sette paesi presenti, faremo la nostra parte. Siamo certi di dare un prodotto eccellente, per il mondo", ha aggiunto. "Per noi è una grossa opportunità di visibilità, ci presentiamo ai Paesi, un prodotto che si produce solo qui a Pachino. Un prodotto connubio tra sole, acqua e mare. Un prodotto eccezionale che si presta molto per il mercato".