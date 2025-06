Future Food Institute: servono Blue Community e transizione per i territori Venezia, 6 giu. (askanews) - "La transizione non avverrà mai se i territori coesi, grandi e piccoli, insieme, non prenderanno delle azioni concrete. Servono delle blue community e nuovi strumenti plurifondo per sostenere la transizione ". È l'appello lanciato da Sara Roversi, presidente del Future food Institute, nell'ambito della Venice Climate Week all'università IUAV di Venezia, dove è oggi pomeriggio si terrà il dialogo su "Future Lands", un approfondimento su l'ecologia integrale, per esplorare come la sicurezza alimentare e la rigenerazione delle aree marginali possano contribuire a costruire futuri resilienti in tutto il mondo. "Proprio qui ieri si è tenuto un incontro che è l'inizio di un laboratorio che prenderà vita anche durante l'anno, che ha visto coinvolti il team di ricerca del prorettore Francesco Musco e sindaci, amministrazioni, amministratori locali. Il delegato Anci per le aree marginali ad alto potenziale, Stefano Pisani, sindaco di Pollica, ha lanciato una proposta molto interessante. In risposta alla Venice Declaration lanciata da Jeremy Rifkin e il comune di Venezia, Pisani ha detto che dobbiamo cominciare a focalizzarci sulle blue communities, oltre che sulle green communities, e soprattutto mettere in campo degli strumenti plurifondo che possono coinvolgere i territori. La transizione - conclude Roversi- non avverrà mai se i territori coesi, grandi e piccoli, insieme, non prenderanno delle azioni concrete".