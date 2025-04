Fuorisalone, sogno e natura: Gattinoni Events e Skoda al PAC Milano, 4 apr. (askanews) - Tra i progetti artistici del Fuorisalone di Milano c'è anche un'affascinante installazione progettata da Gattinoni Events con Skoda e l'artista Marcantonio, che in qualche modo trasformerà il PAC. "Questo evento - ha spiegato ad askanews Elisa Presutti, Managing Director di Gattinoni Events - è nato dalla creatività del nostro team Gattinoni, che ha incontrato il genio creativo di Marcantonio. Il brief era davvero allettanti: Skoda ci parlava sì di un nuovo lancio, di una nuova auto, di tecnologia, di sostenibilità, ma ci parlava anche di un mondo della natura, degli animali. Quindi insieme a Marcantonio abbiamo creato questo evento che si chiama 'This Way' dove all'interno del cortile del PAC alcune statue di animali, create da Marcantonio con la tecnologia che abbiamo studiato insieme a Skoda, prenderanno in qualche modo vita in uno scenario onirico dove si verrà letteralmente immersi nella magia, nella poesia, perché quella che fa Marcantonio è a tutti effetti arte poetica ed è questo quello che troveranno gli ospiti accedendo alla nostra installazione".