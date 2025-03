"Fuori da Gaza", i palestinesi protestano contro Hamas Milano, 26 mar. (askanews) - Mentre Netanyahu davanti ai parlamentari della Knesset ha detto che continuerà a bombardare Hamas, a Gaza in una manifestazione i palestinesi hanno attaccato il movimento estremista, come già accaduto negli ultimi giorni. "Due anni di distruzione e difficoltà estreme sono sufficienti. Basta, Hamas, con le sofferenze inflitte alla popolazione di Gaza. Parliamo a nome del popolo, non siamo controllati da nessuno. Queste sono le richieste del popolo e presto sarete testimoni delle sorprese che stiamo preparando per Hamas e altri. Basta così." "Hamas vuole uccidere i nostri figli. Hamas è un partner dell'occupazione. I nostri figli sono preziosi per noi, a differenza dei leader di Hamas che sono fuori dal paese." "Non vogliamo Hamas siamo stanchi" "Non c'è istruzione, non c'è cibo, non ci sono vestiti, e tutto questo è colpa di Hamas. Facciamo appello a Netanyahu: smettete di lanciare missili contro la gente povera e triste: per favore ferma la guerra ai bambini. Hamas si nasconde nei tunnel, mentre noi siamo quelli presi di mira."